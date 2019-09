Mateusz Morawiecki i Angela Merkel rozmawiali o stanowiskach w KE

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, która przebywa w Warszawie w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przywódcy rozmawiali w KPRM.

Wcześniej rzecznik rządu Piotr Mueller zapowiadał, że podczas pobytu kanclerz Merkel w Warszawie zaplanowano rozmowę z premierem Morawieckim. Mueller wyjaśniał w sobotę, że temat spotkania to m.in. kwestia procesu obsadzania stanowisk w nowej Komisji Europejskiej .

Wśród liderów, którzy przyjechali do Polski są głowy państw z Europy oraz liderzy Unii Europejskiej i NATO. To ponad 40 delegacji, o różnych rangach. Do Warszawy przyjechali prezydenci, szefowie rządów, dyplomaci, przedstawiciele rodzin królewskich.