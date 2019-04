Mateusz Morawiecki do PO-PSL: "Zamknęliście kilkaset szkół"

Podczas debaty w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że koalicja PO-PSL doprowadziła do zapaści polskiej wsi. Na poparcie swojej tezy zaprezentował w parlamencie listę mocnych przykładów.

- To państwo pozwoliliście i wręcz wykonywaliście zwijanie Polski gminnej, powiatowej. To wy zamknęliście kilkaset polskich szkół, zwłaszcza na terenach wiejskich - powiedział szef rady ministrów do rządzących przez dwie kadencje polityków Platformy i PSL.