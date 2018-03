Mateusz Morawiecki Człowiekiem Roku tygodnika "Wprost"

Premier odebrał wyróżnienie podczas gali tygodnika. Uznano go za osobę, która w 2017 roku wywarła największy wpływ na życie społeczne, gospodarcze i polityczne. - Ta nagroda jest dla całej politycznej drużyny Zjednoczonej Prawicy - stwierdził Morawiecki.

- Odzyskaliśmy powagę i odwagę, by działać w szerokim zakresie Staraliśmy się nie patrzeć na to, co było do tej pory niemożliwe - mówił premier Morawiecki po odbiorze nagrody.