Mateusz Morawiecki chroni swoją prywatność. Jednak niektórych rzeczy nie da się ukryć

Rodzina Morawieckich chroni swoją prywatność. Niewiele wiadomo o żonie premiera, on sam też o to dba, ale niektóre fakty z jego życiorysu są znane. Wiążą się z ojcem – Kornelem Morawieckim.

Jak zauważa tygodnik, związek rodziców premiera nie wytrzymał próby czasu i się rozpadł. Choć Kornel Morawiecki nie rozwiódł się z żoną, to od lat żyje z inną kobietą. Ma z nią 22-letniego syna. Rodzicom Mateusza Morawieckiego urodziły się jeszcze cztery córki, ale jedna z nich w wieku pięciu miesięcy zmarła.

Kilka razy pobity, kazano kopać grób

Tygodnik, powołując się na słowa najmłodszej siostry Mateusza Morawieckiego, Marii, podaje, że matka najbardziej martwiła się właśnie o niego. Kiedy miał 13 lat, w 1981 r. tak się zawziął, że po 10 godzinach poszukiwań przyszedł do domu z choinką na święta. To w rodzinie Morawieckich były pierwsze święta bez ojca.

"Polityka" przywołuje historię wyzwania, jakie przed 7-letni Mateuszem postawił ojciec. Za wygraną w szachy obiecał synowi konia. Kornel Morawiecki twierdzi, że Mateusz pokonał go pół roku później. Konia nie dostał.

Inne doświadczenie, choć niebezpośrednio związane z ojcem, to pobicie przez ZOMO. Mając 15 lat Mateusz Morawiecki po wyjściu z mszy został zatrzymany. Gdy zomowcy usłyszeli jego nazwisko, wciągnęli go do radiowozu i pobili. Kornel Morawiecki miał wątpliwości, czy należy ochraniać syna. Później został jeszcze kilka razy pobity przez ZOMO, kazano mu kopać grób, grożono zgwałceniem siostry.