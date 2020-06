Mateusz Morawiecki broni prezesa Jarosława Kaczyńskiego. "Czasami muszą paść takie męskie słowa"

Premier zaznaczył, że nie wiadomo, kiedy będzie można ogłosić koniec pandemii. - Na pewno wtedy, kiedy zostanie wynaleziona szczepionka - powiedział. I przyznał, że jeśli chodzi o imprezy plenerowe, to są czym innym, niż "imprezy w dużym ścisku", na których dochodziło już do "masowych zakażeń".

I odniósł się do zamiarów USA związanych z chęcią przerzucenia wojsk z Niemiec do Polski. - Mam taką głęboką nadzieję, że w wyniku wielu rozmów, które odbyliśmy i poprzez pokazanie, jak solidnym partnerem jesteśmy w ramach NATO, że część tych żołnierzy, stacjonujących dzisiaj w Niemczech i wycofywanych przez Stany Zjednoczone, rzeczywiście trafi do Polski. Będzie to wzmocnienie wschodniej flanki NATO - uznał.