Matematyka na maturze. Poziom rośnie, ale wciąż jest za mało "życiowa"

"Zmiany dla zmiany"

A brakuje nie tylko odpowiedniej informacji na ich temat, ale też uzasadnienia kolejnej ingerencji w egzamin dojrzałości. - Kiedy czytam wywiady z osobami z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej czy resortu edukacji, to tak naprawdę tam nie ma konkretnej odpowiedzi po co są te zmiany. Zupełnie nie wiadomo. To są zmiany dla samej zmiany. Nie jest tak, że to jest poparte badanami, dlaczego musi tak być. Wiele rzeczy jest niepotrzebnych - ocenia rozmówca WP.