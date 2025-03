Matecki zatrzymany. "Mówiliśmy, że przyjdzie taki moment"

- Mógł myśleć, jak ustawiał przetargi z Funduszu Sprawiedliwości. My mówiliśmy, jak robicie nielegalne rzeczy, przyjdzie taki moment, że będziecie za to odpowiedzieć, a oni się śmiali w twarz. - Myślę, że tutaj taki sposób pokazania siebie, to jest też część takiej strategii PiS-u, takiego uciemiężenia. Musimy postawić sprawę jasno, używając słów PiS, jeśli ktoś jest niewinny to nie ma się czego bać - przyznali politycy Koalicji Obywatelskiej, gdy zapytaliśmy ich o sytuację z posłem Dariuszem Mateckim. W piątek doszło do zatrzymania polityka PiS. Poseł usłyszał poważne zarzuty dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi funduszami. W Sejmie reporter WP Jakub Bujnik poruszył ten temat i zdaniem polityków KO, obecne przedstawianie się Mateckiego w mediach, jako ofiary jest elementem strategii PiS, mającej na celu wzbudzenie współczucia. Jednocześnie zaznaczają, że osoby niewinne nie mają powodów do obaw. Za swoim partyjnym kolegą stawił się z kolei poseł Zbigniew Kuźmiuk, który mocno skrytykował działania rządu premiera Donalda Tuska. By dowiedzieć się więcej, obejrzyj cały materiał.