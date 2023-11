Masz taką kaszę w domu? Koniecznie ją wyrzuć

Trująca kasza. GIS ostrzega

Nazwa wycofanego produktu do: KRAW PAK Kasza jaglana, 500 g. Jej producentem jest FPHU "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22- 600 Tomaszów Lubelski. Numer partii to z kolei: 2023 07 03. Data minimalnej trwałości jest do 19.09 2024 roku.