Masters & Robots. Innowacje, biznes i cyfrowa rewolucja w Polsce

Innowacja, cyfrowa rewolucja i biznes – to trzy słowa kluczowe, które najtrafniej opisują konferencję Masters & Robots. To tutaj rozmawia się o technologii przyszłości. 21 i 22 września odbyła się szósta edycja tego cyklicznego wydarzenia. - Robotyzacja, sztuczna inteligencja i świat chmury to jest coś, co dzisiaj nas dotyka, nawet jeśli niewielu z nas o tym myśli. To wydarzenie pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój technologii i jaki ma to wpływ na każdego z nas. W dzisiejszym szalenie rozwijającym się świecie wiedza, dostęp do niej i budowanie świadomości to najważniejsza rzecz - podkreśliła w rozmowie z WP Jowita Michalska, CEO Digital University.