Masowy nalot na Zakopane. O V fali niewiele osób pamięta

Do Zakopanego zjechały tłumy turystów. To efekt rozpoczynających się ferii i trwającego na Podhalu konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Z całej Polski przyjechali tu kibice oraz ci, którzy chcą wypocząć. - Naprawdę jest dużo ludzi - mówi mężczyzna, z którym reporter WP porozmawiał na Krupówkach. Na najsłynniejszym polskim deptaku momentami trudno przejść. Sporo osób spędza czas w restauracjach i sklepach. - Nie zakładam maseczki nigdzie - przyznaje jeden z odwiedzających Zakopane. Takie podejście tu nie należy do rzadkości. Więcej w materiale wideo.