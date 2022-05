Masowe porwania. Zniknęli wszyscy mężczyźni z DNR

"Dowódca batalionu często był pijany"

Schwytany przez armię ukraińską mężczyzna opowiadał również, jaki był stosunek Rosjan do tych, którzy pochodzili z okupowanego Donbasu. Wywiezieni do Federacji Rosyjskiej mieszkańcy obwodu donieckiego nie wiedzieli co mają robić, ani dokąd się udać. Przez rosyjskich wojskowych nazywani byli m.in. "mięsem".