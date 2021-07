Masowe odejścia ze straży marszałkowskiej

Jak zaznacza "Rzeczpospolita", "przepisy o wcześniejszych emeryturach weszły w życie w kwietniu 2020 roku, a świadczenia są zaskakująco atrakcyjne". Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze gazety, mieszczą się one w przedziale od 6,5 tys. do 12,5 tys. zł. To dużo więcej niż średnia policyjna emerytura wynosząca 3,9 tys. zł.