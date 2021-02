Sejm: strażnik postrzelił się w nogę. Nowe informacje ze śledztwa

Przeczy to oficjalnemu komunikatowi Centrum Informacyjnego Sejmu.

Według dyrektora CIS Adama Grzegrzółki "31 stycznia podczas rutynowych czynności służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej doszło do postrzału" oraz "w żadnej mierze nie było zagrożone bezpieczeństwo osób postronnych". Dodatkowo szef CIS wskazywał, że do postrzelenia doszło w osobnym budynku, do którego dostęp mają tylko funkcjonariusze SM.