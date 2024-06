Masowe ćwiczenia rezerwistów w Wielkiej Brytanii. "Masowa mobilizacja"

Brytyjska armia szykuje specjalne ćwiczenia, w których udział weźmie tysiące rezerwistów. Ma to być największa od 20 lat masowa mobilizacja. Brytyjskie wojsko chce ocenić "gotowość do rozmieszczenia". - To nie znaczy, że idziemy na wojnę, to są ćwiczenia - uspokaja informator "Daily Mail" z kwatery głównej.