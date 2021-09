Maseczki też na zewnątrz? Prof. Simon o zakazach

Ponad pół tysiąca zakażeń koronawirusem dziennie, a w odpowiedzi zachęty lekarzy do szczepień i przestrzegania zasad higieny. Przed zapowiadaną przez ekspertów czwartą falą pandemii o to, czy możemy się spodziewać powrotu nakazu noszenia maseczek na twarzy również na zewnątrz, zapytaliśmy w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztofa Simona. - Myślę, że nie trzeba będzie do tego wracać - ocenił ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Prof. Simon zastrzegł, że jest jednak zwolennikiem egzekwowania nakazu zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych. - "Nie wpuszczam cię do sklepu, restauracji, bo nie masz maseczki". Tak się dzieje we Francji i innych krajach, a u nas tak nie jest - mówił gość Agnieszki Kopacz. Pytany o obecność na stadionie podczas meczu piłkarskiej reprezentacji Polski kilkudziesięciu tysięcy kibiców, prof. Simon stwierdził, że wymieszanie osób zaszczepionych i niezaszczepionych to absurd.