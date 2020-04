Maseczki ochronne. W czwartek wszedł w życie obowiązek zakrywania twarzy. Kary do 30 tys. zł

Zasłanianie ust i nosa przy każdym wyjściu z domu - według obostrzeń rządu - od czwartku jest obowiązkowe. Projekt nowelizacji rozporządzenia na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się w środę. To w nim czytamy, że: "od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa".

Koronawirus w Polsce. Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

Kogo nie obowiązuje noszenie maseczek ochronnych?

Maseczki ochronne u dzieci poniżej czwartego roku życia

Maseczki ochronne. Jakie kary można dostać za brak zakrywania twarzy?

Jak podkreśla podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze do osób, które łamią prawo, kierują mandat w wysokości do 500 zł. Jednak kiedy ktoś narusza przepisy w rażący sposób, policja może powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. To na przykład sytuacje, kiedy ktoś narusza prawo po raz kolejny z rzędu albo otwarcie deklaruje, że nie będzie go przestrzegał.