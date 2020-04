WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 mszajanusz cieszyński oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Maseczki obowiązkowe również w kościele? Jest odpowiedź Do redakcji WP spływają pytania. Jedno z nich wysłał ksiądz, który nie wie, czy będzie musiał podczas odprawiania mszy nosić maseczkę. Wierni... Rozwiń to teraz pytanie od księdza Grzego … Rozwiń Transkrypcja: to teraz pytanie od księdza Grzegorza z Wrocławia Jestem księdzem Czy podczas sprawowania mszy świętej będę musiał odprawiać ją w maseczce bo zauważam problem związany na przykład z przyjęciem komunii przeze mnie Co mam zrobić z maseczką i bardzo podobne pytanie jest od pana Tomasza w jaki sposób podczas pobytu w miejscu kultu religijnego ksiądz ma mi udzielić komunii świętej gdy będę miał na sobie maseczkę jeżeli chodzi o miejsca kultu religijnego to tutaj otrzymaliśmy bardzo wiele głosów właśnie w toku tych konsultacji głosów zarówno od wiernych jak i też od konferencji episkopatu Polski podjęliśmy o tym że osoby sprawujące sprawujący msze prowadzone prowadzące obrzędy religijne nie będą miały obowiązku noszenia maseczki w trakcie A co z osobami które na przykład będą chciały przyjąć komunię świętą tutaj osoby osoby które uczestniczą w liturgii powinny w trakcie nosić maseczki do ponieważ w miejscu publicznym pani że ja tylko powiem że zmroziło pana więc nie wiem czy to kwestia kliknięcia od kliknięcia czego że pan do nas Powrócił na razie się słyszymy to okej No ja ja pojadę jeżeli chodzi o zamrożenie to nie wiem z czego ono wynika to w takim razie Kontynuuje dalej pani Ula z Warszawy pyta czy Będąc samemu lub z rodziną gry w promieniu wielu metrów nie ma ludzi trzeba maseczkę na puste ulicę na plaży lub parku w lesie jak najbardziej tak pszczół przypomniał że na ten moment poruszanie się w parkach lasach jest położony nad morzem na mocy innych przepisów no powinniśmy nosić te maseczki kiedy jesteśmy poza domem bardzo Trudno jest określić co to znaczy że jesteśmy wydaje się że bardzo że to jest w takiej w takiej postaci przepis byłby praktycznie nie do wyegzekwowania jeżeli chodzi o dzieci do lat czterech to zgodnie z zaleceniami te osoby nie będą zobowiązane do te dzieci nie będą zobowiązane do tego aby te maseczki nosić to są nawet poszerzone względem tych zaleceń organizacji międzynarodowych Energetyczna i wydaje się że to jest rozsądne kierunek natomiast Przypominam że co do zasady Jeśli to jest tylko możliwe Zalecamy wszystkim pozostawaniu w domu że musimy pójść do pracy że musimy pójść na niezbędne zakupy Jeżeli raz dziennie Chcemy się wybrać na spacer No to oczywiście nie ma takiego zakazu natomiast natomiast zalecenie takie taki kierunek jest taki abyśmy wszyscy w miarę możliwości pozostały w domu