Maseczki muszą być i basta? Odpowiedź prof. Fala dała do myślenia

Wiele osób ma bardzo często duże wątpliwości co do słuszności niektórych obostrzeń panujących w naszym kraju. Chodzi głównie o sens noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Gość Agnieszki Kopacz prof. Andrzej Fal uważa jednak, że zasłanianie ust i nosa na otwartych przestrzeniach ma w określonych okolicznościach swoje słuszne uzasadnienie. - Patrząc na ten temat w ciągu ostatnich miesięcy to widzę na przyszłość kilkadziesiąt doktoratów do napisania w tym zakresie. Ilość tez i wywodów jest niezwykle wielka. Prosta rzecz, używanie maseczki w lesie, czy w momencie kiedy o 5 rano wychodzę i jestem jedynym człowiekiem w zasięgu wzroku na ulicy nie ma logicznie ani merytorycznie żadnego uzasadnienia. Ale jak idę chodnikiem w mieście i stając przy wystawie jest kilka osób, lub przy przejściu dla pieszych jest kilkadziesiąt osób, no to tak, wtedy noszenie tej maseczki absolutnie ma sens – stwierdza prof. Fal.

