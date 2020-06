"Masa" wyszedł z aresztu. Wkrótce proces świadka koronnego

"Masa" oskarżony o 17 przestępstw

"Masa", najsłynniejszy świadek koronny w Polsce, został oskarżony o 17 przestępstw. Ma odpowiadać m.in. za oszustwa znacznej wartości, składanie fałszywych zeznań, przywłaszczenie powierzonego mienia, wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych z tytułu sfingowanych kolizji drogowych, korupcję, paserstwo, zawiadomienia o przestępstwach niepopełnionych. Jak dowiedział się portal tvp.info, proces "Masy" rozpocznie się prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca. Świadkowi koronnemu grozi do 10 lat więzienia.

"Masa" wyszedł na wolność

Kim jest "Masa"?

"Masa" to pseudonim jednego z najbardziej wpływowych gangsterów w Polsce, który działał od samego początku w mafii pruszkowskiej. Był też właścicielem elitarnej dyskoteki "Planeta", gdzie występowały nawet Spice Girls i Modern Talking. W 1994 roku "Masa" zaczął współpracować z policją. W 2000 roku został świadkiem koronnym. To właśnie dzięki jego zeznaniom do więzienia trafili bossowie z Pruszkowa, m.in. "Słowik", "Parasol" i "Malizna".