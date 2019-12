Martwy kaszalot na plaży. W żołądku wieloryba była 100-kilogramowa kula śmieci

Szokującego odkrycia dokonali mieszkańcy wyspy Harris na północy Szkocji. To oni jako pierwsi znaleźli na plaży największego z przedstawicieli zwierząt mięsożernych. W żołądku martwego kaszalota były m.in. rybackie sieci, linki oraz plastikowe torby.

Zwierzę nie było w złym stanie

Aktywiści The Scottish Marine Animal Stranding Scheme przeprowadzili sekcję zwłok wieloryba. Chcieli sprawdzić, co doprowadziło do zgonu zwierzęcia.