Marta Lempart zakażona. "Skąd TVP Info wiedziało?"

"Skąd TVP Info wie o dacie testu Marty Lempart? Czy - skoro ma dostęp do takich informacji - dane chorych na koronawirusa są bezpieczne? Wysyłam do Ministerstwa Zdrowia interpelację w tej sprawie. A Marcie Lempart życzę dużo zdrowia!!" - napisała na Twitterze Wanda Nowicka.

WP potwierdziło tę informację u źródła. - Tak, to prawda - poinformowała dziennikarza WP Lempart .

Zobacz też: Zgrzyt w Zjednoczonej Prawicy. Andrzej Zybertowicz: prezydent jest zaniepokojony

- Test zrobiłam w poniedziałek. We wtorek miałam wyniki. Obecnie jestem bardzo osłabiona. Nie mam siły rozmawiać. Mam ból głowy i kłopoty z oddychaniem. Jestem zaopiekowana. Korzystam z pulsoksymetru. Pozostaje do izolacji do 23 grudnia. Obecnie pracuję zdalnie - stwierdziła w rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem Michalcem.