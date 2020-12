Marta Lempart odpowiada na słowa Andrzeja Dudy. „Prezydent ma problem”

Prezydent Andrzej Duda ocenił we wtorkowym wywiadzie, że podczas protestów Strajku Kobiet policja w Polsce "zachowuje się wzorcowo". W programie Newsroom WP Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odniosła się do oceny pracy policji przez prezydenta. - Wiemy, jaki pan Andrzej Duda ma problem z konstytucją i przestrzeganiem prawa. Policja łamie art. 58 ust. 2 Ustawy o Policji, który zobowiązuje panów w mundurach do odmowy wykonania rozkazu, jeśli wiązałby się z popełnieniem przestępstwa - powiedziała Lempart. Jej zdaniem mamy sytuację, w której "prezydent kraju mówi, że łamanie prawa jest dobre". - Policjanci łamią też prawo, legitymując ludzi bez powodu. (…) Kłamią, że zgromadzenia są nielegalne. (…) Łamią także ustawę o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego - wyliczała Marta Lempart w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą. Oceniła również, że policja działa na zamówienie Jarosława Kaczyńskiego, niczym dostawcy pizzy.

