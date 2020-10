Marta Lempart. Kim jest kobieta, która stoi za Strajkiem Kobiet?

Od piątku w całej Polsce odbywają się protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego delegalizującej dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczające aborcję ze względu na wady medyczne płodu. Na ulice wyszły setki tysięcy głównie młodych osób. To właśnie Marta Mirosława Lempart stoi za Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet oraz Międzynarodowym Strajkiem Kobiet, a tym samym za protestami, które prawie od tygodnia gromadzą na ulicach Polski tłumy młodych ludzi.

W organizacji protestów ma już spore doświadczenie. Gdy w 2015 roku do władzy doszedł PiS, zaangażowała się w demonstracje Komitetu Obrony Demokracji. Zaraz potem wezwała Polki do buntu po tym, jak do Sejmu wpłynął projekt zaostrzający przepisy antyaborcyjne.