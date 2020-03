Marszałek Sejmu: Jeśli opozycja dojdzie do władzy, cofną większość naszych reform

"O ile Andrzej Duda, jako prezydent w następnej kadencji, jest gwarantem kontynuacji dobrych zmian, o tyle nasi poprzednicy nie kryją się z tym, że większość naszych reform cofną, jeśli dojdą do władzy" - powiedziała w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" Elżbieta Witek. Zaznaczyła, że można założyć, iż jeśli prezydentem zostanie Małgorzata Kidawa-Błońska, żadnej ustawy prospołecznej, np. o 13. emeryturze, nie podpisze.

W ostatnich dniach Katarzyna Lubnauer (KO) skrytykowała rozwiązanie, w którym matka opiekująca się kilkorgiem dzieci rezygnuje z kariery zawodowej. "Politycy Platformy posuwają się do nagonki na kobiety, które poświęciły karierę zawodową wychowaniu dzieci, ciężko pracując dla swoich rodzin. Niektórzy z nich nazywają taką sytuację patologią. Twierdzi się, że to jest nicnierobienie" - skomentowała Elżbieta Witek. Zaznaczyła więc, że opozycja może planować nie tylko zmiany w 500+ i 13. emeryturze, ale również przywrócenie podwyższonego wielu emerytalnego.

PiS: Donald Tusk stracił słuch społeczny

Elżbieta Witek oceniła, że ze wszystkich programów społecznych wprowadzonych przez PiS, "najbardziej oponentów politycznych drażni 500+. "Pamiętamy wszyscy, jak totalna opozycja grzmiała, że pieniędzy na ten program nie ma i nie będzie. Mogą go zmienić w program socjalny dla najuboższych, a nam nie o to chodziło. My mocno postawiliśmy na rodzinę i jej bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko" - stwierdziła w wywiadzie. Dodała, że jeśli opozycja uważa, iż ten program obciąża budżet, jej politycy nie powinni pobierać tych pieniędzy.