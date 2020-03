Marszałek Grodzki we Włoszech. Nowe informacje ws. jego wyjazdu

Jak ustaliła WP, SOP od początku nie rekomendował i odradzał podróż do Włoch. Właśnie z powodu wysokiego ryzyka zarażenia się koronawirusem. Marszałek Grodzki nie posłuchał i na Półwysep Apeniński pojechał. W tamtym czasie także ministerstwo spraw zagranicznych odradzało podróży do Włoch.

Polityk po przyjeździe bronił się, że sprawdzał miejsce, do którego jechał. - Byłem w regionie - i sprawdziłem to - którego w dniu mojego przyjazdu nie było na liście zagrożonej. W czasie mojego pobytu w promieniu 30 kilometrów od miejsca, gdzie przebywaliśmy, nie było ani jednego przypadku koronawirusa do momentu, gdy przerwałem urlop, by poprowadzić Senat. Nie było w tym żadnego nieroztropnego ryzyka - mówił we wtorek marszałek Senatu.