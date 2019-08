Marsz Równości w Płocku. Marcin Różalski: Przywieźli ich, żeby zrobili gnój w naszym mieście

- To jest nasze miasto i my tego sobie nie życzymy - powiedział Marcin "Różal" Różalski, były zawodnik MMA. Były sportowiec jest wśród kibiców i członków Młodzieży Wszechpolskiej, protestujących przeciwko Marszowi Równości w Płocku. Rozpoczął się w sobotę po południu.

- Oni sami nie wiedzą czego chcą. Mają takie same prawa, jak my wszyscy. W tym czymś, co tam się przesuwa, nie ma nikogo z Płocka. Są to wszystko ludzie dojezdni, najezdni. Przywiezieni tutaj, żeby w naszym mieście zrobić gnój, żeby znów poróżnić Polaków, żeby znów zrobić wielki syf, żebyśmy się znowu nienawidzili i żeby było głośno w telewizjach - stwierdził Różalski.