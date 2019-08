Płock. Ulicami miasta idzie pierwszy marsz równości

O godz. 14:00 z ulicy Nowy Rynek w Płocku wyruszył pierwszy w historii marsz równości. W okolicy odbywa się aż osiem kontrmanifestacji. Istnieją obawy, że może dojść do powtórki z Białegostoku, gdzie doszło do zamieszek. Emocje rosną z minuty na minutę. Doszło do pierwszego incydentu.

Spodziewana frekwencja na marszu równości w Płocku to od jednego do dwóch tysięcy osób (WP.PL, Fot: Karolina Kołodziejczyk)

Jesteśmy na miejscu:

Marsz Równości w Płocku idzie ulicami: Królewiecka, Bielska, Kwiatka, Kolegialna, Gradowskiego, pl. Dąbrowskiego, Kościuszki, pl. Narutowicza, Małachowskiego, Stary Rynek.

Manifestanci domagają równego traktowania wszystkich obywateli, bez względu na orientację seksualną, wyznanie czy światopogląd.

Marsz Równości honorowym patronatem objął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. - Zrobiłem to, ponieważ każdy ma w tym kraju niepodważalne prawo żyć, jak chce. O ile nie krzywdzi innych. Może wyrażać swoje poglądy, gwarantuje to konstytucja. W naszym mieście są organizowane różne marsze, jak Marsz dla Życia i Rodziny czy Marsz Żołnierzy Wyklętych. I jeśli organizatorzy występują o mój patronat, to nie odmawiam - tłumaczył.

Mateusz Goździkowski, jeden z organizatorów marszu równości w Płocku, zapowiedział, że spodziewana frekwencja to od jednego do dwóch tysięcy osób. Udział w marszu biorą m.in. Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg.

- Jesteśmy w Płocku, bo lewica zawsze bedzie stała w obronie poniżanych, tych, w stronę których lecą kamienie. Nie chcemy dyskryminacji, nie chcemy nienawiści - powiedział tuż przed startem marszu Biedroń.

W rozmowie z WP nie krył obaw, że może dojść do podobnych zamieszek jak w Płocku.

Obraźliwe okrzyki i transparenty

W międzyczasie w Płocku odbywa się m.in. organizowana przez Młodzież Wszechpolską "Manifestacja w obronie tradycyjnych wartości". Udział w niej biorą środowiska kibicowskie.

W centrum Płocka gromadzą się wzmożone siły policyjne. Na miejscu jest reporterka Wirtualnej Polski Karolina Kołodziejczyk.

- Wszczyscy widzieliśmy, co się stało w Białymstoku, liczba policji nie powinna nikogo dziwić. Możemy się spodziewać wszystkiego. Cieszymy się, że policja podchodzi do tego poważnie - powiedział WP Goździkowski.

Jak donosi nasza reporterka, w czasie rozmowy policja wyprowadziła tłumu młodego chłopaka. Krzyknął: "wypier...!".

