Marsz Równości w Lublinie. Kontrowersyjne kazanie księdza

Po sobotnim Marszu Równości w Lublinie w jednym z tamtejszych kościołów odprawiono mszę świętą w intencji nawrócenia "publicznych grzeszników" - osób LGBT. Uczestniczyć w niej mieli działacze PiS, a także znana działaczka Pro-Life Kaja Godek.

Jak informuje "Dziennik Wschodni”, msza święta odbyła się w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5. Homilię wygłosił ks. Mirosław Matuszny. W trakcie kazania odniósł się do marszu równości, nazywając go "grzesznym zachowaniem, sprzecznym z naturą”.

- Chcemy zastanowić się nad tym, co znaczy poprawna koncepcja osoby ludzkiej i wołać o zmiłowanie do nieba, gdy na ulicach naszego miasta jawnie i w majestacie prawa, wbrew woli większości mieszkańców, będą propagowane zachowania grzeszne, sprzeczne z naturą - powiedział duchowny, zaznaczając, że św. Paweł w liście do Rzymian nazwał takie zachowania "zboczeniem" i ostrzegał, że osoby dopuszczające się ich "królestwa Bożego nie odziedziczą".