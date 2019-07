Marsz Równości w Białymstoku. Pobili 14-latka. Policja zatrzymała kolejnego mężczyznę

Marsz Równości w Białymstoku został zakłócony przez kontrmanifestantów. Chuligani pobili 14-latka. Podlaska policja zatrzymała mężczyznę, który kopnął nastolatka.

O sprawie informuje TVN24. We wtorek policjanci z Podlasia zatrzymali mężczyznę, który zaatakował i kopnął nastolatka - tak wynika z nagrania zarejestrowanego w czasie Marszu Równości w Białymstoku.

To już druga osoba, która zostałą zatrzymana ws. pobicia 14-latka. Wcześniej podlaska policja poinformowała, że sąd w Białymstoku przychylił się do wniosku i aresztował na okres dwóch miesięcy jednego z mężczyzn, podejrzanego o udział w dwóch pobiciach na Marszu Równości. 24-latek zgłosił się do białostockiej Komendy Miejskiej Policji razem z adwokatem.