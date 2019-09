Marsz Niepodległości. Umorzono śledztwo ws. podpalenia budki przy ambasadzie Rosji

Prokuratura umorzyła pięć wątków śledztwa dotyczącego incydentów podczas Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada 2013 r. Wśród nich była sprawa podpalenia budki wartownika przy ambasadzie Rosji.

Padały sugestie, że to Sienkiewicz miał nakłaniać do podpalenia budki. Podstawą do nich miały być słowa ówczesnego szefa CBA Pawła Wojtunika, które miały zostać nagrane podczas rozmowy z Elżbietą Bieńkowską w warszawskiej restauracji - ujawnione w 2015 r. przez tygodnik "Do Rzeczy".