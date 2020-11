Marsz Niepodległości. Policja agresywna? MSWiA publikuje zapis z monitoringu

"W mediach społecznościowych i na portalach internetowych publikowane są krótkie filmy z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Marszowi Niepodległości . Wyrwane z kontekstu i ograniczone tylko do wybranego fragmentu produkcje stają się podstawą do kreowania fałszywego obrazu zdarzeń z okolic ronda de Gaulle’a. W oparciu o nie formułowane są również oskarżenia pod adresem Policji zabezpieczającej trasę 'marszu', a nawet pojawiają się teorie o policyjnych prowokacjach w dniu 11 listopada br. Kierując się ważnym interesem publicznym, przedstawiamy rzeczywisty obraz sytuacji, utrwalony na monitoringu miejskim i dokumentujący zdarzenia u zbiegu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu" - pisze w oświadczeniu resort spraw wewnętrznych.

"Czy była to policyjna prowokacja? Czy policja była agresywna? Absolutnie nie! Widać to dokładnie na filmie udostępnionym przez MSWiA" - napisała w sobotę Komenda Główna Policji.

MSWiA zwraca uwagę na poszczególne stop-klatki i fragmenty z 15-minutowego nagrania. Ministerstwo przedstawia konkretne punkty (zachowujemy przy tym wierność cytatu). Oto one:

Kluczowe fragmenty dotyczą postrzelenia fotoreportera Tomasza Gutrego (o zdarzeniu pisaliśmy m.in. tutaj ). Gutry miał ranną twarz, przeszedł operację. Fotoreporter twierdził - gdy przebywał jeszcze w szpitalu - że policjant strzelił do niego z broni gładkolufowej z kilku metrów. Niektórzy twierdzili, że nie przypadkiem.

Policja teraz - posługując się nagraniem - dementuje te podejrzenia. Dowodzi, że postrzelenie fotoreportera przez funkcjonariusza - mimo że nigdy nie powinno się wydarzyć - to jednak było nieszczęśliwym wypadkiem. Policjant, który trafił w twarz Gutrego, miał strzelać w rzeczywistości w chuligana, który sięgał po racę i chciał rzucić nią w policjantów. Tomasz Gutry stał tuż obok niego. Policjant źle wycelował i trafił w fotoreportera.

Marsz Niepodległości. Rząd chce wyjaśnień

To był najbardziej agresywny i niebezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców Warszawy Marsz Niepodległości od wielu lat. Od niemal samego jego początku dochodziło do starć z policją, która powtarzała, że zgromadzenie jest nielegalne. Demonstranci nie przyjmowali tego do wiadomości.