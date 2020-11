Marsz Niepodległości. Premier zaapelował o odwołanie. Co na to organizatorzy?

W środę podczas spotkania live na Facebooku premier Mateusz Morawiecki zachęcał, by zrezygnować w tym roku z organizacji Marszu Niepodległości. Szef rządu swój apel uargumentował pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju. - Bardzo proszę i apeluję o powstrzymanie się od tych marszów w tym roku. W przyszłym mam nadzieję koronawirusa już nie będzie i bardzo chętnie wtedy razem pójdę z innymi w Marszu Niepodległości - powiedział Morawiecki.

Marsz Niepodległości. "I tak przejdziemy"

O ustosunkowanie się do apelu premiera Mateusza Morawieckiego poprosiliśmy organizatorów wydarzenia, stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Niestety w czwartek mimo wielokrotnych prób, nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami organizacji.

Kilka dni temu w tej sprawie wypowiadał się przewodniczący stowarzyszenia Robert Bąkiewicz. - Marsz Niepodległości zorganizujemy 11 listopada w Warszawie pomimo epidemii; będziemy zachęcać do uczestnictwa w maseczkach i stosowania się do obowiązujących obostrzeń. Jeśli zgromadzenia środowisk lewackich odbywają się bez problemu, wręcz przy zabezpieczeniu takich zgromadzeń przez policję, to oznacza, że służby państwowe akceptują sytuację, w której w trakcie trwającej, rzekomej pandemii mogą odbywać się zgromadzenia. Dlatego na tych samych zasadach nasze Stowarzyszenie będzie organizowało zgromadzenie i będzie liczyło na współpracę z policją - mówił.