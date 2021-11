Marsz Niepodległości bez żadnego trybu. Prawnicy nie mają wątpliwości, że władza łamie prawo

- Rozumiem cel, ale jeśli chodzi o działania podejmowane przez organy władzy publicznej to one tak ewidentnie naruszają przepisy obowiązującego prawa, że jest to przerażające. Nikt nie liczy się z konsekwencjami. Takie jest po prostu obowiązujące prawo i wszyscy mają obowiązek się do niego stosować. Czy my mamy stan wyjątkowy, który wyłącza stosowanie przepisów? To jest kuriozalne, mamy pełną dowolność w niestosowaniu prawa - mówi Ewa Wrzosek.