Marsz Niepodległości 2019 we Wrocławiu. Poznaj trasę i godziny wydarzenia.

11 listopada Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Wrocławia. Sprawdź trasę kontrowersyjnego wydarzenia.

11 listopada we Wrocławiu. Jaką trasą przejdzie Marsz Niepodległości?

W Narodowe Święto Niepodległości nie tylko ulicami Warszawy przejdzie marsz Niepodległości. Choć najwięcej osób przyjedzie na centralne wydarzenie w stolicy, w 2019 roku ulicami Wrocławia przejdzie marsz zorganizowany przez środowiska narodowe i kibiców Śląska Wrocław. W tym roku policja nie dopatrzyła się powodów, by go zakazać. Zmienia się jednak trasa pochodu.

Marsz Niepodległości 2019 we Wrocławiu zacznie się na Wyspie Słodowej. Uczestnicy przejdą na Plac Solidarności trasą przez ulice Dubois, most Sikorskiego i plac Jana Pawła II. Hasłem zgromadzenia będzie "Żeby Polska była Polską".

Zmieniła się też godzina rozpoczęcia Marszu Niepodległości. Pierwotnie miał ruszyć o 17:00, ale organizatorzy przesunęli go na 19:00, by zaczął się po zakończeniu Biegu Niepodległości .

Marsz Niepodległości 2019 Wrocław. Jak było przed rokiem?

W Narodowe Święto Niepodległości 2018 marsz we Wrocławiu miał się nie odbyć. Zezwolenia nie wydał ustępujący wówczas prezydent Rafał Dutkiewicz. Organizatorzy marszu, wśród nich Jacek Międlar i Piotr Rybak, odwołali się od tej decyzji do sądu, który przyznał im rację. 11 listopada 2018 Marsz Polski Niepodległej przeszedł ulicami Wrocławia. Manifestanci odpalili około 70 rac. Na samym końcu marszu, na Rynku Głównym, zgromadzenie zostało rozwiązane przez policję. Wzięło w nim udział ok. 8 tysięcy osób. Kilkoro zostało lekko rannych.