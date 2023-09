Marsz Miliona Serc. Zaskakujące stanowisko kandydata Lewicy

W niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie organizowany przez Koalicję Obywatelską Marsz Miliona Serc. Wydarzenie promowane przez Donalda Tuska rozpocznie się o godz. 12.00 na Rondzie Dmowskiego. - Ja się nie wybieram. Każdy może chodzić na takie marsze, jakie chce. Nie idę, bo nie widziałem Donalda Tuska na żadnej paradzie równości, na protestach kobiet, na marszu gniewu budżetówki, na żadnym proteście antyfaszystowskim, więc się nie wybieram na ten marsz, bo nie wiem, co miałbym tam robić - mówił podczas Debaty Politycznej Wirtualnej Polski Jakub Pietrzak, kandydat Lewicy do Sejmu. Na marsz KO nie wybiera się też Adam Gomoła, który startuje z list Trzeciej Drogi. - Trzymam kciuki za ten marsz, niech on się powiedzie jak najlepiej, natomiast ja mam swoje zadania do wykonania w moim okręgu - tłumaczył w programie WP.

