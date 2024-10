Marsylia sparaliżowana przez ulewy. Nagrania mieszkańców

Pogodowy armagedon na południu Francji. Agencja AP udostępniła nagrania mieszkańców Marsylii, których żywioł dopadł we wtorek w centrum miasta. Można zauważyć, że ulice zamieniły się w rwące potoki. Część pojazdów została zalana. Widać to dobrze po ujęciach spod jednego z wiaduktów, gdzie przy zatopionych osobówkach, dwóch mężczyzn siedziało na dachu dostawczaka, czekając na pomoc służb. Woda zalała też słynny Stary Port. We wtorek mieszkańcy obudzili się w chaosie, ponieważ od rana nie działała komunikacja miejska, a wiele dróg było nieprzejezdnych. Powódź błyskawiczna była wynikiem ulewy, podczas której odnotowano, że w ciągu zaledwie godziny spadło 70 mm deszczu.