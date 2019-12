Mariusz Kamiński w USA. Na prestiżowej konferencji mówił o "rosyjskim państwie służb"

- Każdy, kto chce robić interesy z Rosją, polityczne czy gospodarcze, robi te interesy ze służbami specjalnymi Rosji - stwierdził we wtorek w USA Mariusz Kamiński. Minister-koordynator ds. służb specjalnych wziął udział w panelu dyskusyjnym "Rozpad Komunizmu w Europie Wschodniej: dziedzictwo 30-lecia".

Organizatorem wydarzenia było "The Wilson Centre", które w mediach społecznościowych promuje się jako "ponadpartyjne, narodowe forum zajmujące się globalnymi problemami, niezależnymi badaniami, otwartym dialogiem oraz praktycznymi ideami". Jednym z zaproszonych prelegentów był Mariusz Kamiński - szef MSWiA i minister-koordynator ds. służb specjalnych. Wizytę wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości relacjonował jego rzecznik - Stanisław Żaryn.

- Rosja z własnej woli prowadzi agresywną politykę. Wielu osobom na Kremlu marzy się powrót do stref wpływów i zgody na podejmowanie działań w imieniu innych państw i narodów - przyznał podczas swojego wystąpienia Kamiński. Minister opowiadał także o swoich doświadczeniach w czasach PRL-u w walce przeciwko "wojskom sowieckim okupującym Polskę po II Wojnie Światowej".

Minister Kamiński odrzuca interesy z Rosją. Oto dokładne dane

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, które cytuje Polska Fundacja Rozwoju, wartość polskiego eksportu do Rosji wyniosła blisko 30 mld złotych. Z kolei wartość importu z Federacji wyniosła ponad 70 mld złotych. Polska najchętniej sprowadza produkty mineralne, a także dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki. Na podium znalazły się także metale nieszlachetne.

Na początku roku portal money.pl alarmował, że padł rekord importu węgla. Aż 70 proc. tego surowca pochodziła z Rosji. "Od stycznia do listopada sprowadzono do Polski niemal 18 milionów ton węgla. To o 6,3 mln ton więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku" - stwierdzono w tekście, cytując raport Agencji Rozwoju Przemysłu.