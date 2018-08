Mariusz Błaszczak zdecydował: Wojska Obrony Terytorialnej będą miały swoje święto

Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych w Polsce będzie miał swoje własne święto. - Podjąłem decyzję, aby ustanowić Święto Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu 27 września - ogłosił w przeddzień Święta Wojska Polskiego szef MON Mariusz Błaszczak.

W czterodniowej sztafecie od źródeł i ujścia Wisły do stolicy Polski biegli żołnierze i pracownicy WOT. Łącznie mieli oni do pokonania 1100 km. W roku 100-lecia odzyskania przez niepodległości - jak podali terytorialsi - był to wyraz ich hołdu dla tych, którzy wywalczyli Polsce wolność.