Mariusz Błaszczak o Szymonie Hołowni. "Inne wydanie układu, który rządził Polską 8 lat"

Minister obrony narodowej skrytykował nowego doradcę kandydata w wyborach prezydenckich 2020. Mariusz Błaszczak przypomniał, że generał Mirosław Różański został powołany za rządów koalicji PO-PSL. Wypowiedź doczekała się szybkiej odpowiedzi.

Minister obrony narodowej przypomniał, że gen. Różański krytycznie wypowiadał się o stacjonowaniu wojsk USA w Polsce. - Generał Różański został powołany za rządów PO-PSL zatem ustanowienie go jako doradcy kandydata na prezydenta jest dowodem na to, że Hołownia to inne wydanie układu, który przez 8 lat rządził Polską, a można powiedzieć, że z małymi wyjątkami od 1989 r. - powiedział polityk.