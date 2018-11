Mariusz Błaszczak o liście ambasador USA: nieporozumienie wynikające z braku doświadczenia dyplomatycznego

Nie milkną echa dyskusji o liście ambasador USA Georgette Mosbacher do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem szefa MON Mariusza Błaszczaka to nieporozumienie, "wynikające z braku doświadczenia dyplomatycznego pani Mosbacher".

- Ja chciałbym to tak potraktować. Pani ambasador debiutuje w roli dyplomaty, to bizneswoman, która rzeczywiście ma doświadczenie w biznesie. No i chciałbym tak to widzieć, że tu mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem, wynikającym z braku doświadczenia dyplomatycznego pani Mosbacher stwierdził Błaszczak pytany o tę sprawę w radiowej Jedynce.