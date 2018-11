Mariusz Błaszczak komentuje przesłuchanie Donalda Tuska. "Udowodnił, że nie interesował się sprawami państwowymi"

- Wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska tylko udowodniło, że były premier polskiego rządu był nieobecny, nie panował nad sytuacją - powiedział Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej przeciął również spekulacje dotyczące ewentualnych zmian w rządzie.

- Nie rozmawialiśmy o zmianach w rządzie. Wybory do Parlamentu Europejskiego to maj przyszłego roku. Wszystko przed nami. Na razie jest czas podsumowania wyników wyborów samorządowych, tworzenia zarządów w poszczególnych województwach - powiedział w rozmowie z radiową Jedynką Mariusz Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że PO nie zwyciężyło w wyborach samorządowych, jak twierdzi Schetyna. - Gdańsk – kandydat PO nawet nie przeszedł do drugiej tury, Szczecin. W miejscach, gdzie były robione badania po II turze – Gdańsk, Kielce i Kraków – to są kandydaci zarejestrowani we własnych komitetach, a nie kandydaci Koalicji Obywatelskiej - zaznaczył.