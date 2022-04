Mariupol w 40 proc. "nie do naprawienia". Mer podał szokujące dane

Mariupol jest miastem, w którym doszło do największej katastrofy humanitarnej. Przez kilka tygodni do miasta z powodu rosyjskiego ostrzału nie mogły wjechać konwoje humanitarne. Nie było też szans na bezpieczną ewakuację cywilów. Według mera liczba ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej to ok. 10 tys. Bojczenko zaznaczył, że zwłoki tworzą "dywan na ulicach naszego miasta", dodał, że liczba ofiar może wynieść ponad 20 tysięcy.