Mariupol. To będzie bitwa do ostatniego żołnierza i naboju. Czeczeńcy grożą ścinaniem głów

Okrążony Mariupol będzie się bronić tak długo, jak wytrzyma Pułk Azov. To będzie bitwa do ostatniego naboju i ostatniego żołnierza. Obrońcy wiedzą, co czeka ich z rąk agresorów - ocenia gen. Waldemar Skrzypczak. W czwartek i piątek walki toczyły się w centrum miasta. Obrońcy nie mogą liczyć na odsiecz. Upadek miasta może być kwestią kilku dni.