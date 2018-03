Marine Le Pen reformuje francuski Front Narodowy. Podczas zjazdu padło wiele kontrowersyjnych słów

Marine Le Pen zamierza poprowadzić francuską prawicę do władzy. Przeszkodą jest antysemicki wizerunek Frontu Narodowego. Dlatego zmienia nazwę. Kłopot w tym, że nowa też nie kojarzy się dobrze.

Pomimo rosnącej popularności Front Narodowy nie jest w stanie przebić się przez zabetonowane ramy francuskiej polityki partyjnej. Lewica i prawica gotowe są zawrzeć sojusz, żeby nie dopuścić nowej siły do rozgrywki. Marine Le Pen doszła do wniosku, że musi wyraźnie poprawić swoje wyniki, aby przebić tę barierę. Na przeszkodzie przede wszystkim stoi wizerunek antysemickiej, ksenofobicznej partii, na której czele przez dekady stał jej ojciec, bardzo kontrowersyjny polityk Jean-Marie Le Pen.

Zobacz także: Lisicki: „Projekt dotyczący fake newsów jest skrajnie niebezpieczny. To droga do cenzury”

Z tego powodu przewodnicząca zaproponowała zmianę nazwy na Rassemblement National (RN), co oznacza Zgromadzenie Narodowe. Krytycy natychmiast zauważyli, że we francuskiej polityce było już Zgromadzenie Narodowo–Ludowe (RNP) działające w czasie drugiej wojny światowej, które krytykowało kolaboracyjny rząd Vichy za zbyt słabą współpracę z Niemcami. Przywódcy RNP wzywali do pogłębiania francusko–niemieckiej współpracy w celu zbudowania nowej Europy. Częścią tego projektu miało być zapewnienie "czystości rasowej", co oznaczało radykalny antysemityzm. Co więcej, symbolem RNP był znak runiczny kojarzący się ze swastyką