Marian Banaś świadkiem koronnym? "Jestem do dyspozycji"

Prezes NIK przyznał, że w większości sprawy z doniesień NIK są umarzane. - Niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, że polityk jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym - ocenił Banaś i dodał, że od czasy, gdy został prezesem NIK, izba złożyła do prokuratury i służb około 150 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa około. - W tym czasie prokuratura skierowała do sądu pięć aktów oskarżenia. Wnioski nasuwają się same - dodał.