"Marian Banaś się nie ugnie". PiS nie odpocznie? Zadowolenie z postawy szefa NIK

W środę rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do podwarszawskiego domu Jakuba Banasia, syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. WP poinformowała o tym jako pierwsza. Szef NIK stwierdził, że działania te przypominają "czasy bolszewickie". O komentarz do sprawy poprosiliśmy prof. Antoniego Dudka. - W moim przekonaniu on się nie ugnie. To jest człowiek, co do którego rzetelności, uczciwości można dyskutować, natomiast był więźniem politycznym w PRL. Jego żadne rewizje nie przestraszą, tylko zdeterminują do jeszcze ostrzejszych wypowiedzi - powiedział w programie "Newsroom WP" ekspert. Podkreślił, że "mamy sytuację fatalną z punktu widzenia funkcjonowania państwa". - Ale jednego możemy być pewni: Marian Banaś nie będzie - tak jak go oskarżała opozycja - człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego - dodał profesor.

