Marian Banaś bez immunitetu? Porozumienie zapowiada spotkanie

Koalicyjne Porozumienie domaga się uwzględnienia poprawki do ustawy, która pozwoli na zakupów mediów przez kraje skupione w OECD. Jeśli nie uzyska ona większości, to formacja Jarosława Gowina ma zagłosować przeciw. Nie zgadza się na to Jarosław Kaczyński, który twierdzi że propozycja wicepremiera niesie za sobą"ogromne ryzyko związane z praniem brudnych pieniędzy, z tym wejściem do polskich mediów narkobiznesu".