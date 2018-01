Maria Kiszczak wyznaje: ujawniłam teczki Wałęsy bo bałam się o życie

Maria Kiszczak nie odpuszcza Lechowi Wałęsie i wyznaje, dlaczego ujawniła teczki. - Nie boję się sądu ani Wałęsy i mówię w całej sprawie prawdę - zapewnia.

Tymczasem Maria Kiszczak, wdowa po generale Czesławie Kiszczaku, twierdzi cały czas, że mówi prawdę. - Mąż przed śmiercią mi powiedział: to są teczki Wałęsy, jak będziesz mieć problemy, to weź je i idź do prezesa IPN - tłumaczy w "Super Expressie".