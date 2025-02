Maria Biernacka, żona śmiertelnie postrzelonego policjanta: "Czuję, jakby ktoś odciął mi tlen"

Bałam się za każdym razem, gdy szedł na służbę. Szczególnie że mieszkamy w Warszawie, gdzie na ulicy sporo się dzieje. Jest nadmiar wszystkiego. Każdego dnia czekałam na jego powrót. Kiedy urodził się syn, rozmawiałam z Mateuszem, żeby zmienił pracę. To był twardy facet, który nie pokazywał, że coś go gryzie. Ale dobrze go znałam. Widziałam, że czasem sam ma obawy. Wtedy starałam się go wspierać. Powtarzałam, żeby na siebie uważał, bo ma dla kogo żyć. Sugerowałam, by znalazł spokojniejsze i bezpieczniejsze zajęcie. Ale, tak jak powiedziałam, to była praca jego marzeń. Trudno było mu ją zmienić.