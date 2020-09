Margot. Aktywistka była nękana w areszcie? Michał Wójcik: to konfabulant i tyle

- Ten mężczyzna absolutnie kłamie. Nie było w ogóle sytuacji, w której on miał kontakt z jakimkolwiek innym osadzonym, zarówno na Białołęce, jak i w jednostce penitencjarnej w Płocku. On narzeka, że był odizolowany od reszty, że siedział w celi osobnej, był monitorowany itd. Tylko to on nas prosił o to, żeby być w osobnej celi. Prosił, bo się bał, że coś mu się może stać - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" polityk obozu Zjednoczonej Prawicy.